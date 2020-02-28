Sınırda helikopter ve ambulans hareketliliği - Son Dakika
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Sınırda helikopter ve ambulans hareketliliği

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı.

Sınırda helikopter ve ambulans hareketliliği, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı.


Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda öğle saatlerinde helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı. 1 helikopter ve 1 ambulans Suriye'den Türkiye sınırına girdi. - HATAY

Cilvegözü, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:00 Kaynak: İHA
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