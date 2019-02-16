Sınırda İnsan Kaçakçıları Yakalandı

Sınırda insan kaçakçıları yakalandı Aralarında askerlerin de olduğu insan kaçakçıları suçüstü yakalandıHATAY - Hatay'da, insan kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 8 şahıs suçüstü yakalandı.

Sınırda insan kaçakçıları yakalandı

Aralarında askerlerin de olduğu insan kaçakçıları suçüstü yakalandı



HATAY - Hatay'da, insan kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 8 şahıs suçüstü yakalandı. Aralarında askerlerin de bulunduğu şahıslar, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Altınözü ilçesi Hacıpaşa-Suriye sınırında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı'nın istihbarat çalışmaları neticesinde Hacıpaşa Köyünde ikamet eden H.B., M.A. ile M.A., Kansu Köyünde ikamet eden M.G ile M.K. (Suriye Uyruklu) ve sınırda görev alan 3 piyade asker suçüstü yakalandı.

Para karşılığında göçmen kaçakçılığı yapan 8 şahıs, Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.

Karakolda ifadeleri alınan şahıslar, Altınözü adliyesine sevk edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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