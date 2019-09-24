Son Dakika Haberleri: Sınırda kaçak içki ve sigara ele geçirildi
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Sınırda kaçak içki ve sigara ele geçirildi

1 saat önce

Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye kaçak içki ve sigara sokmak isteyen yabancı uyruklu kişiye 7 bin 688 lira para cezası uygulandı.

Sınırda kaçak içki ve sigara ele geçirildi, System.String[]

Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye kaçak içki ve sigara sokmak isteyen yabancı uyruklu kişiye 7 bin 688 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında şüphelenilen yabancı uyruklu N.S'nin üzerinde ve çantalarında aramada yapıldı.

Aramada, iki sırt çantası içerisinde gümrük kaçağı 430 paket sigara ile birer litrelik 10 şişe içki ele geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ele geçirilen malzemelere el konulduğu ve şahsa toplam 7 bin 688 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Sarp Sınır Kapısı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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