Sınırda kaçamadan yakayı ele veren 4 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı. - Son Dakika
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Sınırda kaçamadan yakayı ele veren 4 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı.

26.04.2022 11:19
Sınırda kaçamadan yakayı ele veren 4 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı.

Sınırda kaçamadan yakayı ele veren 4 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı.

Sınırda kaçamadan yakayı ele veren 4 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı.

Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan Hudut Askerleri Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişiyi yakalamıştı. Jandarmaya teslim edilen B.M., Y.M., S.P. ve Y.A.'nın, FETÖ şüphelisi olduğu belirlenmesi üzerine, Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.M., S.P. ve Y.A., çıkarıldığı nöbetçi Mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.M. ise tutuklanarak ceza evine gönderildi. - EDİRNE

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Uzunköprü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sınırda kaçamadan yakayı ele veren 4 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sınırda kaçamadan yakayı ele veren 4 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı. - Son Dakika
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