Sınırda Mehmetçiğe destek - Son Dakika
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Sınırda Mehmetçiğe destek

6 saat önce

İdlib'teki Mehmetçiğe destek için Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen vatandaşlar askerler için dua etti.

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İdlib'teki Mehmetçiğe destek için Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen vatandaşlar askerler için dua etti.


Çeşitli illerden kendi imkanlarıyla Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek ellerindeki Türk bayraklarını açıp askerlere destek olan vatandaşlar, Mehmetçik için dua okudu. Osmaniye'den ailesiyle geldiğini belirten Adem Mıhlıoğlu, "Sınırın sıfır noktasından askerimize destek olmaya geldik. Manevi olarak yanlarında olmaya geldik, şuan elimizden bu geliyor" dedi


70 yaşındaki Fatma Mıhlıoğlu ise, "Allah ordumuza güç kuvvet versin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır versin. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin, Allah yardım etsin" diye konuştu. - HATAY

Cilvegözü, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
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