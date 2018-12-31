Sınırda Nöbet Tutan Askerlere Anne ve Babalarından Yılbaşı Sürprizi

Sınırda nöbet tutan askerlere anne ve babalarından yılbaşı sürprizi Afrin sınırında duygusal buluşma Sınır hattında görev yapan 2 Mehmetçik'in ailelerinden evlatlarına yeni yıl sürprizi Afrin sınırında bulunan askerler yeni yıla görevleri başında girdiHATAY - Hatay'ın Kırıkhan-Afrin...

Sınırda nöbet tutan askerlere anne ve babalarından yılbaşı sürprizi

Afrin sınırında duygusal buluşma

Sınır hattında görev yapan 2 Mehmetçik'in ailelerinden evlatlarına yeni yıl sürprizi

Afrin sınırında bulunan askerler yeni yıla görevleri başında girdi



HATAY - Hatay'ın Kırıkhan-Afrin sınırında bulunan 1. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Bayraktar Hudut Karakolu'nda görev yapan askerler yeni yıla görevleri başında girdi. Teknolojik donanımlı hudut karakolunda sınır takibi yapan askerler, yeni yıla vatan görevlerini yerine getirerek girdi. Diğer yandan sınır hattında 24 saat kule nöbeti tutan askerlerden bazılarının aileleri karakola davet edildi. Ailelerin karakola geldiği sırada görevleri başında olan askerler, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kırıkhan İlçesi, Suriye sınırında bulunan 1. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Bayraktar Hudut Karakolu'nda görev yapan iki askerin ailesi, Genel Kurmay Başkanlığı tarafından yapılan davetle evlatlarına yeni yıl sürprizi yaptı. Gözetleme kulesinde nöbet tutan ve teknolojik cihazlarla sınırın diğer yakasını takip eden Abdulmutalip Geyik ve Süleyman Kılıçaslan'ın yanına ilk olarak Kırıkhan 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Çınar çıktı. Askerlerinin yeni yılını kutlayan Tabur Komutanı Çınar, ardından aileleri kuleye davet etti. Bir anda ailelerini yanlarında gören askerler duygusal anlar yaşadı.

Abdulmutalip Geyik'in annesi Elif Geyik ve Babası Ökkeş Geyik, çocuklarını yeni yıla girerken gördükleri için mutlu olduklarını belirterek, bu imkanı sağlayan Genel Kurmay Başkanlığı yetkililerine ve tüm komutanlara teşekkür ettiler.

Yeni yıla nöbet tutarak giren diğer bir asker olan Süleyman Kılıçaslan ise karşısında ailesini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Asker Kılıçaslan'ın annesi Aysel Kılıçaslan ve babası Vahit Kılıçaslan 6 aydır göremedikleri çocuklarını asker ocağında gördükleri için mutlu olduklarını belirterek buna vesile olan herkese teşekkür ettiler.

Nöbetlerini silah arkadaşlarına devreden iki asker, kuleden aşağıya inerek kısa sürede olsa aileleriyle hasret giderdiler.

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