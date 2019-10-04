Son Dakika Haberleri: Sınırda patlayıcıyla yakalanan sanığın yargılandığı dava
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Sınırda patlayıcıyla yakalanan sanığın yargılandığı dava

57 dakika önce

El yapımı patlayıcı bulunan sırt çantasıyla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığı sırada yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sınırda patlayıcıyla yakalanan sanığın yargılandığı dava, System.String[]

El yapımı patlayıcı bulunan sırt çantasıyla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığı sırada yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sanık Nidal Abdulmecit Elabid ve avukatı katıldı.

Sanık Elabid, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmada, önceki savunmalarını yineleyerek suçsuz olduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Bilye ve demir parçalarıyla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulunan sırt çantasıyla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriye uyruklu Nidal Abdulmecit Elabid, MİT ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalanmıştı. Hatay'da nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Elabid'in, "silah sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:10 Kaynak: AA
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