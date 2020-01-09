Sınırda patlayıcıyla yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınırda patlayıcıyla yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Sınırda patlayıcıyla yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

El yapımı patlayıcı bulunan sırt çantasıyla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığı sırada yakalanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Sınırda patlayıcıyla yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

El yapımı patlayıcı bulunan sırt çantasıyla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığı sırada yakalanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık Nidal Abdulmecit Elabid, avukatı ve ailesi katıldı.

Sanık Elabid, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmada, suçsuz olduğunu iddia ederek, çantanın içerisinde ne olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Bilye ve demir parçalarıyla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulunan sırt çantasıyla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriye uyruklu Nidal Abdulmecit Elabid, MİT ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalanmıştı. Hatay'da nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Elabid'in, "silah sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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