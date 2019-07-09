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Sınırda patlayıcıyla yakalanan sanık hakim karşısında

1 saat önce

İçerisinde bilye ve demir parçalarıyla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulunan sırt çantasıyla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığı sırada MİT ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalanıp, Hatay'da tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk...

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İçerisinde bilye ve demir parçalarıyla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulunan sırt çantasıyla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığı sırada MİT ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalanıp, Hatay'da tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık Nidal Abdulmecit Elabid ve avukatı katıldı.
Sanık Elabid, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, yakalanmadan 2 gün önce "Ebu Ömer" kod isimli bir kişinin, Cinderes'te içinde patlayıcı bulunan çantayı kendisine verdiğini belirtti.
Çantayla sınırdan geçerken yakalandığını ifade eden Elabid, "Ebu Ömer, çantayı Türkiye'ye geçirmemi istedi ve karşılığında bana para verileceğini söyledi. Sınırdan geçerken yakalandım. Çantanın içerisinde ne olduğunu yakalanana kadar bilmiyordum. Ben sadece aracılık ettim, çantada ne vardı, bilmiyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
İçerisinde bilye ve demir parçalarıyla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulunan sırt çantasıyla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriye uyruklu Nidal Abdulmecit Elabid, MİT ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalanmıştı. Hatay'da çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Elabid hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın "silah sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:35 Kaynak: AA
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