Son Dakika Haberleri: Sınırda PKK ve DHKP-C şüphelisi 2 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Sınırda PKK ve DHKP-C şüphelisi 2 kişi yakalandı

34 dakika önce

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen PKK/KCK ve DHKP-C şüphelisi 2 kişi ile 1 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı.

Sınırda PKK ve DHKP-C şüphelisi 2 kişi yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen PKK/KCK ve DHKP-C şüphelisi 2 kişi ile 1 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Yenicegörece köyü yakınlarında şüpheli gördükleri A.E. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 2 kişi ile sürücü A.E. gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen şüphelilerin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan H.Ö. ile DHKP-C şüphelisi H.A. oldukları belirlendi. 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:02 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi TBMM'de İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı: O koltuğu HDP oylarıyla aldınız Erdoğan'dan BM ile PKK'nın gizli yaptığı anlaşmaya tepki: En hafif ifadeyle skandal AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:36:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınırda PKK ve DHKP-C şüphelisi 2 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]