Sınırda PKK ve DHKP-C şüphelisi 2 kişi yakalandı
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EDİRNE'nin Meriç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen PKK/KCK ve DHKP-C şüphelisi 2 kişi ile 1 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:02 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Meriç
ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla Yunanistan
'a çıkmak isteyen PKK/KCK ve DHKP-C şüphelisi 2 kişi ile 1 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Yenicegörece köyü yakınlarında şüpheli gördükleri A.E. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 2 kişi ile sürücü A.E. gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen şüphelilerin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan H.Ö. ile DHKP-C şüphelisi H.A. oldukları belirlendi. 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- Edirne
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