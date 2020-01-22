Sınırda Sanat - Son Dakika

Kilis'te bulunan "Sınırda Sanat" temalı ilk sanat merkezi AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in katılı ile açıldı.



Kilis yerelinde çalışmalar yürüten İnsani yaklaşımlar ve araştırma derneği faaliyeti kapsamında yürütülen sanat merkezinde " Sınırda Sanat adlı sanat Sergisi düzenlendi. Serginin yıl boyu açık olacağı öğrenildi.



Prof Dr. H. Mustafa Paksoy, Prof. Dr Nazım Şekeroğlu, Kilis il Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt,üyeler ve yönetim kurulunun Katıldığı Sergi katılımcılar tarafından ilgiyle gezildi. Açılışta Şekeroğlu Baharatın sahibi Necmettin Şekeroğlu Ana Sponsor olarak merkezin yer tahsisinin yapacağını müjdelerdi.



Şekeroğlu, "Sanatın ve sanatçının her daim yanındayız sosyal sorumluluk projesi kapsamında şirket olarak destek sunacağız" dedi.



Türk ve Suriyeli sanatçıların kültürel sosyal uyumu ve sanatta kültürlerin buluşması temalı çalışmalar büyük ilgi gördü.



10 Suriyeli ve Türk sanatçının bir araya gelerek hazırladığı sergide Yağlı boya, Geri dönüşüm, Karakalem, Hat, mozaik, filografi, ahşap oyma gibi Sanatlar icra edilen merkezde birbirinden güzel sanat eserleri incelendi. Ziyaretten ve eserlerden memnun ayrılan büyükelçi tekrar ziyaret sözü vererek merkezden ayrıldı. Dernek başkanı Mahmut Selçuk yaptığı açıklamada "Güzel şeylerin ortak dil olan sanat ve sporla anlatılabileceğini ve toplumun en naif değerleri olan sanatçılarımızı desteklemenin aslında geleceğe atılan en güzel tohumdur" dedi - KİLİS