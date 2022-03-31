SINIRDA SINIRSIZ EĞİTİM - Son Dakika
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SINIRDA SINIRSIZ EĞİTİM

31.03.2022 14:27

IRAK sınırına sıfır noktasında bulunan Çukurca'da, çocukların eğitimlerine katkı sağlamak için başlatılan 'Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi', kariyer günleriyle devam ediyor.

IRAK sınırına sıfır noktasında bulunan Çukurca'da, çocukların eğitimlerine katkı sağlamak için başlatılan 'Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi', kariyer günleriyle devam ediyor. Proje kapsamında emniyet teşkilatını tanıtmak üzere Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri öğrencilerle buluştu. Yanlış bilgilerin düzeltilmesi amacıyla yapılan çalışmada, her Türk vatandaşının polis olabileceği, sabıkalı akrabaların olmasının bu mesleği seçmeye engel olmadığı gibi bilgiler çocuklara anlatıldı.

Çukurca İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, sınır bölgesinde yaşayan çocukların pandemi döneminin olumsuz koşullarını ortadan kaldırmak için, eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan proje devam ediyor. Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi kapsamında Çukurca Emniyet Müdürlüğü görevlileri çocuklarla buluştu. Polislik mesleği hakkında çocuklara bilgi veren emniyet yetkilileri, yanlış bilgileri de düzeltti. Polis olmak için Türk vatandaşı ve sabıkasız olmak gerektiğini belirten yetkililer, akrabaların sabıka kayıtlarının engel olmadığını belirtti.

SINIR BÖLGESİ ÇOCUKLARINA EĞİTİM DESTEĞİ

Sınırda Sınırsız Eğitim Projesi kapsamında bugüne kadar Düzce, Kastamonu, Muğla, Manisa ve Niğde Üniversitelerinden akademisyenler ve Yazar Sinan Yağmur eğitim çalışmalarına katıldı. Evlerinde çalışma imkanı olmayan çocuklara, gönüllü öğretmenlerin ödevlerinde yardım ettiği, kurs verildiği Projede, tüm okulları kapsayan eğitim koçluğu sistemi uygulandı. Akademik desteğin yanısıra, tiyatro gösterileri, akıl-zeka oyunları, voleybol turnuvaları gibi etkinliklerle çocukların kültürel ve sosyal faaliyette bulunması da sağlandı.

Çocukların kariyer planlamalarına da destek vermeyi amaçlayan Projede, devlet kurumlarını tanıtmak için Çukurca Kaymakamlı tarafından görevlendirilen jandarma, emniyet, adliye, TSK, Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, öğrencilerle buluştu. Projenin sonraki süreçleri fotoğrafçılık ve radyoculuk eğitim faaliyetleriyle devam edecek.

SINIRDA SINIRSIZ EĞİTİM
SINIRDA SINIRSIZ EĞİTİM
SINIRDA SINIRSIZ EĞİTİM
SINIRDA SINIRSIZ EĞİTİM
SINIRDA SINIRSIZ EĞİTİM

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Kaynak: DHA

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