Son Dakika Haberleri: Sınırda Sis Bulutu

Sınırda Sis Bulutu

2 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Tepedeki sis bulutu manzarasını izleyenler -Fotoğraf çekenler HAKKARİ - Şemdinli -Irak sınırında bulunan Vapur Tepesi eteklerini kaplayan sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Tepedeki sis bulutu manzarasını izleyenler
-Fotoğraf çekenler HAKKARİ - Şemdinli - Irak sınırında bulunan Vapur Tepesi eteklerini kaplayan sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:06 Kaynak: AA

Şemdinli, Irak, Kültür Sanat
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