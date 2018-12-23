Sınırda Sis Bulutu
2 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Tepedeki sis bulutu manzarasını izleyenler -Fotoğraf çekenler HAKKARİ - Şemdinli -Irak sınırında bulunan Vapur Tepesi eteklerini kaplayan sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Tepedeki sis bulutu manzarasını izleyenler
-Fotoğraf çekenler HAKKARİ - Şemdinli
- Irak
sınırında bulunan Vapur Tepesi eteklerini kaplayan sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:06 Kaynak: AA
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