Sınırda tekerlekli sandalyede bekleyen göçmen çocuk, Almanya'da tedavi olmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınırda tekerlekli sandalyede bekleyen göçmen çocuk, Almanya'da tedavi olmak istiyor - Son Dakika

Sınırda tekerlekli sandalyede bekleyen göçmen çocuk, Almanya'da tedavi olmak istiyor

6 saat önce

YUNANİSTAN'a Meriç Nehri üzerinden geçmek için Edirne'ye gelen binlerce göçmen arasında bulunan, bacaklarındaki eklem rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan İranlı Zekeriya Tacik (10), Almanya'da tedavi olmak istiyor.

Sınırda tekerlekli sandalyede bekleyen göçmen çocuk, Almanya'da tedavi olmak istiyor, System.String[]

YUNANİSTAN'a Meriç Nehri üzerinden geçmek için Edirne'ye gelen binlerce göçmen arasında bulunan, bacaklarındaki eklem rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan İranlı Zekeriya Tacik (10), Almanya'da tedavi olmak istiyor. Tacik, "Önce Yunanistan'a oradan da Almanya'ya gideceğim. Ameliyat olmak için gidiyorum. Almanya'da bir arkadaşım var. O da İran'dan Almanya'ya gitti" dedi.

Göçmenlerin sınıra gelişi devam ederken, Yunanistan'a geçmek isteyen çok sayıda kişi, sınır köylerinde ve sınır kapılarında bekliyor. Bacaklarındaki eklem rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen ve tekerlekli sandalye kullanan İran uyruklu Zekeriya Tacik, ailesiyle geldiği Türkiye'de bir süre Isparta'da yaşadıktan sonra sınır kapılarının açıldığı haberi üzerine Edirne'ye geçti. Tekerlekli sandalyesinde oturan ve Doyran köyünde Yunanistan'a geçmek için bekleyen Tacik'in tek isteği, Almanya'ya giderek, tedavi olmak. Almanya'da İranlı yakın arkadaşının olduğunu anlatan Zekeriya Tacik, "İran'dan Isparta'ya geldik. Önce Yunanistan'a oradan da Almanya'ya gideceğim. Ameliyat olmak için gidiyorum. Almanya'da bir arkadaşım var. O da İran'dan Almanya'ya gitti" dedi.

'İRAN'DA, ÇOK PARA VER AMELİYAT YAPARIM, DİYORLAR'

Doyran köyünden Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek için Zekeriya Tacik'in de aralarında olduğu 3 kardeşiyle bekleyen Muhammed Tacik ise "İran'da 'Çok para ver, ben ameliyat yaparım' diyorlar. O zaman yaptıramadık. Çok para lazım. Almanya gidince ameliyat yaptıracağız. Bizi orada bekleyen yok" diye konuştu.

Tacik ailesi önce Yunanistan'a ardından Almanya'ya gitmek için bekliyor.


Meriç Nehri, Yunanistan, Almanya, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:57 Kaynak: DHA
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