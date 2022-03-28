Sınırda tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu, şoförler mülteci nöbeti tutuyor - Son Dakika
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Sınırda tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu, şoförler mülteci nöbeti tutuyor

28.03.2022 13:55
Sınırda tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu, şoförler mülteci nöbeti tutuyor

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometreye ulaşan tır kuyruğunda çileli bekleyiş sürerken, tır şoförleri bir yandan da araçlarının başında mülteci nöbeti tutuyorlar.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometreye ulaşan tır kuyruğunda çileli bekleyiş sürerken, tır şoförleri bir yandan da araçlarının başında mülteci nöbeti tutuyorlar. Tuvaletlerini yol kenarına yapmak zorunda kalan sürücüler, "İnsanlıktan çıktık. Arabadan ayrılamıyoruz, canımızı mı malımızı mı koruyalım" dedi.

Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda işlemlerinin yapılmasını bekleyen yüzlerce tır sürücüsü, günlerdir sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Bir tır sürücüsü sıranın kendisine gelmesi için ortalama 2 gün sırada bekliyor. Sırada beklerken araçlarında uyuyan sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde tır kuyruğu 20 kilometreye ulaşırken, 500'den fazla tır çıkış için işlemlerinin yapılmasını bekliyor. Sıranın önüne geçmeye çalışan tır şoförlerine de trafik ekiplerince para cezası kesiliyor.

"BİR TUVALET YAPSALAR İNSANLIKTAN ÇIKMAYIZ"

Günlerce süren kuyruk sırasında tuvaletlerini yol kenarına yapmak zorunda kalan tır şoförleri sitem dolu açıklamalarda bulundu. Tır şoförü, "Bir tuvalet yapsalar insanlıktan çıkmayız. Yollarda perişan oluyoruz" dedi.

"TIRA BİNMEK İSTEYEN MÜLTECİLER ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS EDİYOR"

Tır şoförü Sadık Yağmurlu da en büyük sorunun mülteciler olduğunu belirterek, "Mülteci sorunu başlı başına dert. Kendimizi mi koruyalım arabayı mı koruyalım? Arabadan insek mülteciler bize bıçakla saldırıyor. Öldürmeye teşebbüs ediyor. Güvenlik sıkıntısı yaşıyoruz" açıklamasında bulundu. Bir başka tır şoförü Tekin Kaya da, "Burada en büyük problem mülteci. Gece gözümüzü kırpmadan sabahın olmasını bekliyoruz. Ben uyuduğumda mülteci gelip çadırı kesip tıra biner diye korkuyorum. Arabama girdiği zaman Avrupa ülkesinde yakalanırsa cezası çok büyük" diye konuştu.

"BU SIRADA REZİL DURUMDAYIZ"

Tır şoförü Bekir İbrahim, sıra beklerken rezil duruma düştüklerini belirterek, "Gün geliyor 50-60 saat bekliyoruz. Herkes tuvaletini yola yapıyor. Buna bir çare bulunsun" şeklinde konuştu. Bir başkan tır şoförü Fatih Semerci de, "Rezil durumdayız. Her yer çöplük. Saatlerce süren yolculuğumuzda zaten yoruluyoruz en azından buraya bir tır parkı yapılsın" ifadelerini kullandı.

(Şener Urfa - Mehmet Basmacı/İHA)

Sınırda tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu, şoförler mülteci nöbeti tutuyor
Sınırda tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu, şoförler mülteci nöbeti tutuyor
Sınırda tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu, şoförler mülteci nöbeti tutuyor
Sınırda tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu, şoförler mülteci nöbeti tutuyor
Sınırda tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu, şoförler mülteci nöbeti tutuyor
Sınırda tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu, şoförler mülteci nöbeti tutuyor
Sınırda tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu, şoförler mülteci nöbeti tutuyor
Sınırda tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu, şoförler mülteci nöbeti tutuyor
Sınırda tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu, şoförler mülteci nöbeti tutuyor
Sınırda tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu, şoförler mülteci nöbeti tutuyor
Sınırda tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu, şoförler mülteci nöbeti tutuyor
Sınırda tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu, şoförler mülteci nöbeti tutuyor
Sınırda tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu, şoförler mülteci nöbeti tutuyor
Sınırda tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu, şoförler mülteci nöbeti tutuyor

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Kaynak: İHA

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