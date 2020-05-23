Sınırda TIR'lar 5 kilometrelik 'ihracat' kuyruğu oluşturdu - Son Dakika

Sınırda TIR'lar 5 kilometrelik 'ihracat' kuyruğu oluşturdu

Sınırda TIR'lar 5 kilometrelik 'ihracat' kuyruğu oluşturduTÜRKİYE'den aldığı ihraç yüklerini Avrupa'ya götürmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Ramazan Bayramı'na saatler kala Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 5 kilometre TIR kuyruğu oluşturdu.

Sınırda TIR'lar 5 kilometrelik 'ihracat' kuyruğu oluşturdu TÜRKİYE'den aldığı ihraç yüklerini TÜRKİYE'den aldığı ihraç yüklerini Avrupa 'ya götürmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Ramazan Bayramı 'na saatler kala Edirne 'de Bulgaristan 'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 5 kilometre TIR kuyruğu oluşturdu. Bayramın ilesi ve sevdiklerinden uzakta geçirecek sürücüler, kuyruğun pandemi önlemlerinin üst seviyede olmasından kaynaklandığını belirtti. Türkiye 'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yükleriyle, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkarak Avrupa'ya gitmek isteyen ihraç malı yüklü TIR'lar yaklaşık 5 kilometre kuyruk oluşturdu. Sürücüler, bekleme sürelerinin uzunluğunun, Bulgaristan tarafından kaynaklandığını belirtirken, bayramı yurtdışında geçirecek olmalarının da hüznünü yaşadıklarını belirtti. Yetkililer kuyruğun, Bulgaristan tarafının sağlık tedbirlerindeki yoğunluğundan kaynaklandığını söyledi. 'PANDEMİ SÜRECİNDE BU KUYRUKLARA ALIŞTIK' 'PANDEMİ SÜRECİNDE BU KUYRUKLARA ALIŞTIK' İstanbul 'dan aldığı yükü İsveç 'e götürdüğünü söyleyen TIR sürücüsü Halis Çetin, yaklaşık 5 saattir çıkmak için beklediğini belirtti. Çetin, " Sabah 8'de geldik parka girdik. Parktan çıktık şu an da kuyrukta çıkmak için bekliyoruz. Kuyruk sanıyorum Bulgaristan'la alakalı. Pandemi sürecinde zaten tedbirler üst seviyede. Bu gibi durumları normal karşılıyoruz artık" diye konuştu. 'ÇOCUKLARIMIN BAYRAMINI TELEFONLA KUTLAYACAĞIM' 'ÇOCUKLARIMIN BAYRAMINI TELEFONLA KUTLAYACAĞIM' İzmir'den aldığı yükü Romanya'ya götüren TIR sürücüsü Rüştü Yıldırım da kuyruğun pandemi önlemlerinden kaynaklandığını ifade ederek,"Büyük bir ihtimalle bu kuyruk pandemi önlemlerinden kaynaklanıyor. Kısmetse akşam gibi çıkacağımı düşünüyorum. Bayramı yurtdışında geçireceğim. Çocuklarımla telefondan görüşüp bayramlarını kutlayacağım" dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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