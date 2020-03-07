Sınırda umutla bekleyen bir öksüz: Hamed Reza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınırda umutla bekleyen bir öksüz: Hamed Reza - Son Dakika

Sınırda umutla bekleyen bir öksüz: Hamed Reza

7 saat önce

Avrupa sınırında üzerlerine gerçek mermiler de sıkılsa hala Yunanistan'ın kapıyı açacağı umuduyla binlerce sığınmacı bekliyor.

Sınırda umutla bekleyen bir öksüz: Hamed Reza, System.String[]

Avrupa sınırında üzerlerine gerçek mermiler de sıkılsa hala Yunanistan'ın kapıyı açacağı umuduyla binlerce sığınmacı bekliyor.

Avrupa'ya geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen ve Yunanistan'ın kapıyı açacağı umudunu taşıyanlar arasında en çok sıkıntıyı çocuklu aileler çekiyor.

Sık sık sığınmacılara biber ve göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermilerle de müdahale eden Yunan güvenlik güçlerinin sert tavrından çocuklar ve bebekler de etkileniyor.

Aileler hem kendilerini hem de çocuklarını korumak için yoğun mücadele sergiliyor. Gazın tesir ettiği bebek ve çocukların feryatları, sınırda yaşanan insani trajediyi gözler önüne seriyor.

Sınırda bekleyen çocuklardan biri de annesini geçen yıl Afganistan'da terör saldırısında yitiren 3 yaşındaki Hamed Reza...

Üzerindeki beyaz montunun artık çektiği sıkıntıları gösterircesine siyahlaştığı çocuk, başındaki beresi ve sevimliliğinin yanı sıra acı dolu bakışlarıyla dikkati çekiyor.

Hamed Reza, babası ile gazın tesir etmediği yerlere sığınırken bir yandan da elindeki mendille sık sık yüzünü ve gözlerini siliyor.

Hamed Reza "Derdi dünyadan büyük" dedirtircesine, yaşadıklarının nedenini anlamadan karmaşanın içerisinde büyüyor.

Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:14 Kaynak: AA
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