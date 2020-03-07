Sınırda umutla bekleyen bir öksüz: Hamed Reza - Son Dakika

Avrupa sınırında üzerlerine gerçek mermiler de sıkılsa hala Yunanistan'ın kapıyı açacağı umuduyla binlerce sığınmacı bekliyor.

Avrupa'ya geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen ve Yunanistan'ın kapıyı açacağı umudunu taşıyanlar arasında en çok sıkıntıyı çocuklu aileler çekiyor.

Sık sık sığınmacılara biber ve göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermilerle de müdahale eden Yunan güvenlik güçlerinin sert tavrından çocuklar ve bebekler de etkileniyor.

Aileler hem kendilerini hem de çocuklarını korumak için yoğun mücadele sergiliyor. Gazın tesir ettiği bebek ve çocukların feryatları zaman zaman Avrupa'nın sınıfta kaldığını gözler önüne seriyor.

Sınırda bekleyen çocuklardan biri de annesini geçen yıl Afganistan'da terör saldırısında yitiren 3 yaşındaki Hamed Reza...

Üzerindeki beyaz montunun artık çektiği sıkıntıları gösterircesine karalaştığı, kafasındaki beresi ile sevimliliğinin yanı sıra gözündeki acı dolu bakışla dikkatleri çekiyor.

Hamed Reza, babası ile gazın tesir etmediği yerlere sığınırken bir yandan da elindeki ıslak mendille sık sık gözünü ve yüzünü siliyor.

Hamed Reza "Derdi dünyadan büyük" dedirtircesine yaşadıklarının nedenini anlamadan karmaşanın içerisinde büyüyor.