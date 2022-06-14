Sınırda vurularak öldürüldüğü iddia edilen düzensiz göçmenin arkadaşları yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Sınırda vurularak öldürüldüğü iddia edilen düzensiz göçmenin arkadaşları yaşadıklarını anlattı

14.06.2022 16:32
Sınırda vurularak öldürüldüğü iddia edilen düzensiz göçmenin arkadaşları yaşadıklarını anlattı

Yunanistan'a geçtikten sonra açılan ateş nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen göçmenin arkadaşları yaşadıklarını anlattı.

Yunanistan'a geçtikten sonra açılan ateş nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen göçmenin arkadaşları yaşadıklarını anlattı.

Sınırda ateşli silahla yaralanmış halde bulunan 19 yaşındaki Afgan uyruklu Abdurrahman Rahmani, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Rahmani'nin vurulduğu sırada beraber olduklarını ileri süren arkadaşları olayı anlattı.

Afgan uyruklu Milat Gholami, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün 8 kişilik arkadaş grubuyla nehirden Yunanistan'a geçtikten sonra "Yunan askerinin" ilk olarak havaya ateş ettiğini söyledi.

Daha sonra üzerlerine ateş açıldığını ileri süren Gholomi, "Yunanistan'a geçince Yunan askeri havaya ateş açması sonrası arkadaşımızı vurdu, arkadaşımız vurulduktan sonra çok fazla feryat etti, feryatlarına rağmen yaralı arkadaşımızla bizi karakola götürdüler. Karakolda defalarca doktor istememize rağmen doktora götürmediler. Bizi tekrardan nehir kenarına getirdiler. Nehirden kayıkla Türkiye tarafına Bangladeş uyruklularla birlikte geçirdiler bizi." diye konuştu.

-"Türk askerinden Allah razı olsun"

Türk askerinin yaralıyı görünce ambulans çağırdığını ifade eden Gholami, "Türk askerinden Allah razı olsun. Bize çok iyi davrandılar. Yunan askerleri bize hiçbir şekilde yardım etmedi." dedi.

Aynı gruptan Afgan uyruklu Fahım Sayyedi ise Yunanistan tarafına geçtikten sonra "Yunan askerinin" durmaları havaya ateş etmesinin arkasından Rahmani'yi kalçasından hedef alarak vurduğunu ifade etti.

Sayyedi yaralı arkadaşları ve kendilerini karakola götüren Yunan askeri güçlerinin doktor taleplerini yerine getirmediklerini kendilerini zorla Türkiye tarafına ittiklerini anlattı.

Olay

İddiaya göre, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Alibey köyü yakınlarında 8 kişilik düzensiz göçmen grubu Meriç Nehri'nden Yunanistan tarafına geçmiş, burada açılan ateş sonucu 1 düzensiz göçmen yaralanmıştı.

Yaralı halde Türkiye tarafına geri itilen düzensiz göçmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu bir düzensiz göçmen öldü Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu bir düzensiz göçmen öldü İstanbul'dan Kars'a getirilen 74 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum'a gönderildi İstanbul'dan Kars'a getirilen 74 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum'a gönderildi Ağrı'da sınır dışı edilen 227 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi Ağrı'da sınır dışı edilen 227 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınırda vurularak öldürüldüğü iddia edilen düzensiz göçmenin arkadaşları yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sele teslim olan Akyurt ilçesinde helikopterden incelemede bulundu
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
16:05 Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan bomba transfer! Yıldız golcüyle anlaşma çok yakın
15:51 NBA yıldızı Harrell arabasında uyuşturucuyla yakalandı! 5 yıl hapis cezası alması gündemde
15:50 2023 seçimleri hakkında konuşan HDP'li Sancar: Kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz
15:47 Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
15:45 Harry Styles'in konserinde korkutan olay! Bir dinleyici 10 metre yükseklikten yere düştü
15:28 Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girenlerin kimliği tespit edildi! Kadın, dizi oyuncusu çıktı
15:26 İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesine tepkili: Siyasi baskıyla alınan zorlama karar gerçeği değiştirmez, yol arkadaşlığımız sürecek
14:49 Sağlık Bakanlığı önünde aksiyon dolu anlar! Bir sağlık çalışanı "Bakan Koca gelmezse kendimi patlatacağım" diyerek kendini ambulansa kilitledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 16:36:15. #1.13#
SON DAKİKA: Sınırda vurularak öldürüldüğü iddia edilen düzensiz göçmenin arkadaşları yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement