Son Dakika Haberleri: Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

18 dakika önce

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde piyade hudut karakolu ekiplerince yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alınan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı, System.String[]
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde piyade hudut karakolu ekiplerince yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alınan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.
Uzunköprü'ye bağlı Saçlımüsellim köyündeki piyade hudut karakolu ekiplerince askeri yasak bölge içerisinde yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren O.K. ve G.K. oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sevkedildikleri mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:38 Kaynak: DHA
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