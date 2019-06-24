Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde piyade hudut karakolu ekiplerince yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alınan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:38 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Uzunköprü
ilçesinde piyade hudut karakolu ekiplerince yasadışı yollarla Yunanistan
'a çıkış yapmak isterken askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alınan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.
Uzunköprü'ye bağlı Saçlımüsellim köyündeki piyade hudut karakolu ekiplerince askeri yasak bölge içerisinde yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma
ekiplerine teslim edilen şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren O.K. ve G.K. oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sevkedildikleri mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
- Edirne
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