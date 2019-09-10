Son Dakika Haberleri: Sınırda yakalanan 2 pkk'lı tutuklandı
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Sınırda yakalanan 2 pkk'lı tutuklandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yaparken sınır birliği askerlerince yakalanıp, gözaltına alınan ve PKK üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Sınırda yakalanan 2 pkk'lı tutuklandı, System.String[]

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığı yaparken sınır birliği askerlerince yakalanıp, gözaltına alınan ve PKK üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Enez'e bağlı Çataltepe Mahallesi'ndeki sınır birliği askerleri, askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 2 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan S.G. ve G.Ö. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Yunanistan, Enez, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:31 Kaynak: DHA
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