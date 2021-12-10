Sınırda yakalanan 2 Yunanistan vatandaşı haklarındaki kısıtlama kalkması sonrası ülkelerine gitti - Son Dakika

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanmaları sonrası haklarındaki yurt dışı çıkış yasağı kararı teminatla kaldırılan Yunan polisi E.E. ile A.A. ülkelerine geçiş yaptı.

Mahkeme kararı gereği 50 bin liralık teminatın maliye veznesine yatırılması sonrası 2 Yunan vatandaşı kaldıkları otelden ayrılarak Pazarkule Sınır Kapısı'na hareket etti.

Burada işlemleri sonrası Yunanistan polisi E.E. ile A.A. önlerindeki Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğuna ait aracı takip ederek sınır kapısından çıkarak ülkelerine Kastanies Sınır Kapısından giriş yaptı.

Olay

Pazartesi günü Yunanistan polisi E.E. ile A.A. güvenlik güçleri tarafından sınır köylerinden Doyran ve Elçili arasındaki 1. derece askeri yasak bölgede bir otomobilde yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilmişti. Savcılıktaki ifadeleri sonrası "askeri yasak bölge ihlali" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.

Yunanistan polisi E.E. ile yanındaki A.A'nın avukatları tarafından verilen yurt dışı çıkış yasağına ilişkin itiraz dilekçesi, dün 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilmişti.

Değerlendirme sonunda, soruşturma dosyasının geldiği aşama, Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaası ve şüphelilerin Yunanistan'da ikamet ettikleri de dikkate alınarak E.E. ve A.A. hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının ayrı ayrı 25 bin lira güvence bedeli yatırmak kaydıyla kalkmasına karar verilmişti.