Son Dakika Haberleri: Sınırda yakalanan 3 DEAŞ'lı tutuklandı
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Sınırda yakalanan 3 DEAŞ'lı tutuklandı

40 dakika önce

HATAY'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiSuriye sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçleri, Aşağı Pulluyazı Mahallesi kırsalında bir aracın sınır ihlali yaparak yurda girdiğini belirledi.

Sınırda yakalanan 3 DEAŞ'lı tutuklandı, System.String[]
HATAY'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Suriye sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçleri, Aşağı Pulluyazı Mahallesi kırsalında bir aracın sınır ihlali yaparak yurda girdiğini belirledi. Şüpheli aracı durduran askerler, yaptıkları arama çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirdi. Araçta yakalanan yabancı uyruklu A.M., M.H. ve C.Z.'nin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edildi. Gözatına alınan şüpheliler, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.    


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:14 Kaynak: DHA
Yayladağı, Hatay, Güncel
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