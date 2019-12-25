Sınırda yakalanan 3 DEAŞ'lı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sınırda yakalanan 3 DEAŞ'lı tutuklandı - Son Dakika

Sınırda yakalanan 3 DEAŞ'lı tutuklandı

6 saat önce

Çatışma bölgesine gitmek için Iğdır'da bulunan Dilucu Sınır Kapısı bölgesinden yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmeye çalışırken yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sınırda yakalanan 3 DEAŞ'lı tutuklandı, System.String[]

Çatışma bölgesine gitmek için Iğdır'da bulunan Dilucu Sınır Kapısı bölgesinden yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmeye çalışırken yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün Kocaeli'deki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şahsın illegal yollardan çatışma bölgesine gitmeye çalıştığı tespit edildi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde M.Ö., Ü.T. ve H.T. isimli 3 şüpheli, Iğdır'da bulunan Dilucu Sınır Kapısı bölgesinden yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek üzereyken düzenlenen operasyonla yakalandı.


Gözaltına alınan şahısların çatışma bölgesine gitmeye çalıştıkları belirlendi. Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyetine sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi.


Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan 3 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:50 Kaynak: İHA
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