Son Dakika Haberleri: Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Son Dakika Güncel Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince geri itilen ve hudut karakolu askerleri tarafından yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, mahkemece tutuklandı.

Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince geri itilen ve hudut karakolu askerleri tarafından yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, mahkemece tutuklandı.

İpsala'ya bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki askeri yasak bölgede, sınır birliği askerleri, 3 kişiyi yakaladı. Jandarmaya teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan A.A., E.D. ve M.D. oldukları, yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanarak, geri itildikleri belirlendi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Yunanistan, İpsala, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:20 Kaynak: DHA
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