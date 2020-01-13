Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ve 1 organizatör tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ve 1 organizatör tutuklandı - Son Dakika

Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ve 1 organizatör tutuklandı

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde hudut karakolu ile jandarma ekipler tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü FETÖ şüphelisi, 1'i organizatör 4 kişi tutuklandı.

Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ve 1 organizatör tutuklandı, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde hudut karakolu ile jandarma ekipler tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü FETÖ şüphelisi, 1'i organizatör 4 kişi tutuklandı.

İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyündeki hudut karakolu ekiplerince 2'nci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimde 3'ü yetişkin, 3'ü çocuk 6 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin yapılan GBT sorgulamalarında FETÖ/PDY ile bağlantıları bulunan İ.K., S.K. ve D.K. oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.K. ve D.K., tutuklanarak, cezaevine konuldu. 3 çocuk ise anneleri S.K.'ye teslim edildi.Keşan'a bağlı Yenimuhacir beldesinde ise B.Ş. yönetimindeki araç jandarma ekiplerince durduruldu. Araçta, organizatörler B.Ş. ve S.K. ile yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen ve FETÖ/PDY ile bağlantıları bulunan E.P. ile Ç.P. yakalanarak, gözaltına alındı. E.P. ve Ç.P., ifadelerinde kendilerini yurtdışına kaçırmak için D.O. ve H.K. ile anlaştıklarını söyledi. Jandarma, D.O. ve H.K.'nin de yakalanması için çalışma başlattı. E.P., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Ş. ile Ç.P., tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Yunanistan, Jandarma, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:54 Kaynak: DHA
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