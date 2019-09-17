Son Dakika Haberleri: Sınırda yakalanan 3 fetö şüphelisine tutuklama
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Sınırda yakalanan 3 fetö şüphelisine tutuklama

1 saat önce

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken hudut karakolu askerlerince yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisinden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sınırda yakalanan 3 fetö şüphelisine tutuklama, System.String[]

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken hudut karakolu askerlerince yakalanan 4 FETÖ/PDY şüphelisinden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Merkeze bağlı Bosna köyündeki askeri yasak bölgede, sınır birliği askerleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 4 kişiyi yakaladı. Jandarmaya teslim edilen şüphelilerin yapılan GBT sorgularında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan E.Ş., D.B.A., M.T.C. ve H.C. oldukları belirlendi. E.Ş., işlemlerinin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen D.B.A., M.T.C. ve H.C. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:00 Kaynak: DHA
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