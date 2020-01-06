Sınırda yakalanan 3 PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Sınırda yakalanan 3 PKK şüphelisi tutuklandı

7 saat önce

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken hudut karakolu ekiplerince yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sınırda yakalanan 3 PKK şüphelisi tutuklandı, System.String[]

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken hudut karakolu ekiplerince yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyündeki Piyade Hudut Karakolu ekipleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin yapılan sorgulamalarında 'PKK/KCK terör örgütü' ile bağlantısı bulunan A.A., Y.A. ve A.G. oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:59 Kaynak: DHA
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