Son dakika haberi: Terörden aranan eski başkan ve iş adamı gözaltında - Son Dakika

Terörden aranan eski başkan ve iş adamı gözaltında

-Kıyafetsiz kalan şahıslara askeri eşofman giydirildi

ADIYAMAN - Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan HDP'li eski belediye başkanı ve bir iş adamı Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanarak Adıyaman'a getirildi.

Daha önceden hakkında terörizmi finanse etmek suçundan tutuklanan ve tanığın mahkemede ifadesini değiştirmesi ile beraat kararı verilen ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beraatine itiraz edilen iş adamı Abuzer A. ile HDP'li Kömür Eski Belediye Başkanı Hüseyin Y. yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken Edirne'nin İpsala ilçesinde yakalanmıştı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca her iki şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Abuzer A. ve Hüseyin Y.'nin sınır ötesine geçtikleri ancak Yunanistan askerlerince üzerleri soyulduktan sonra Türkiye sınırına itildikleri ve burada Türk Sınır birliklerince yakalandıkları öğrenildi.

Burada gözaltına alınan her iki şahıs, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince havayoluyla Edirne'den Şanlıurfa'ya daha sonra ise araçla Adıyaman'a getirildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen her iki şahsın üzerinde askerde askeri personellere dağıtılan eşofmanların bulunması ise dikkatlerden kaçmadı. Yunan askerleri tarafından soyulduktan sonra Türkiye sınırına atılan her iki şahsın üşümemesi ve kıyafetsiz kalmaması için Türk askerleri tarafından kendilerine askerde dağıtılan eşofmanlardan verildiği öğrenildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen her iki şahıs daha sonra Adıyaman il Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.