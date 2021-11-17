Üye Girişi
Son dakika haberi: Terörden aranan eski başkan ve iş adamı gözaltında - Son Dakika

Son dakika haberi: Terörden aranan eski başkan ve iş adamı gözaltında

17.11.2021 22:34
Son dakika haberi: Terörden aranan eski başkan ve iş adamı gözaltında

Son dakika haberler: Terörden aranan eski başkan ve iş adamı gözaltında -Kıyafetsiz kalan şahıslara askeri eşofman giydirildi Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan HDP'li eski belediye başkanı ve bir iş adamı Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanarak Adıyaman'a getirildi.

Terörden aranan eski başkan ve iş adamı gözaltında

-Kıyafetsiz kalan şahıslara askeri eşofman giydirildi

ADIYAMAN - Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan HDP'li eski belediye başkanı ve bir iş adamı Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanarak Adıyaman'a getirildi.

Daha önceden hakkında terörizmi finanse etmek suçundan tutuklanan ve tanığın mahkemede ifadesini değiştirmesi ile beraat kararı verilen ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beraatine itiraz edilen iş adamı Abuzer A. ile HDP'li Kömür Eski Belediye Başkanı Hüseyin Y. yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken Edirne'nin İpsala ilçesinde yakalanmıştı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca her iki şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Abuzer A. ve Hüseyin Y.'nin sınır ötesine geçtikleri ancak Yunanistan askerlerince üzerleri soyulduktan sonra Türkiye sınırına itildikleri ve burada Türk Sınır birliklerince yakalandıkları öğrenildi.

Burada gözaltına alınan her iki şahıs, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince havayoluyla Edirne'den Şanlıurfa'ya daha sonra ise araçla Adıyaman'a getirildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen her iki şahsın üzerinde askerde askeri personellere dağıtılan eşofmanların bulunması ise dikkatlerden kaçmadı. Yunan askerleri tarafından soyulduktan sonra Türkiye sınırına atılan her iki şahsın üşümemesi ve kıyafetsiz kalmaması için Türk askerleri tarafından kendilerine askerde dağıtılan eşofmanlardan verildiği öğrenildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen her iki şahıs daha sonra Adıyaman il Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi: Terörden aranan eski başkan ve iş adamı gözaltında
Son dakika haberi: Terörden aranan eski başkan ve iş adamı gözaltında
Son dakika haberi: Terörden aranan eski başkan ve iş adamı gözaltında
Son dakika haberi: Terörden aranan eski başkan ve iş adamı gözaltında
Son dakika haberi: Terörden aranan eski başkan ve iş adamı gözaltında
Son dakika haberi: Terörden aranan eski başkan ve iş adamı gözaltında
Son dakika haberi: Terörden aranan eski başkan ve iş adamı gözaltında

Halkların Demokratik Partisi, Yunanistan, Adıyaman, İş Adamı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Terörden aranan eski başkan ve iş adamı gözaltında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 şiddetindeki depremden sonra Düzce bir kez daha sallandı! Halk artık evlerine giremiyor 22:36 5 şiddetindeki depremden sonra Düzce bir kez daha sallandı! Halk artık evlerine giremiyor Volkan Demirel'in eşi Kasım ayında denize girdi! Zeynep Sever Demirel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti 22:33 Volkan Demirel'in eşi Kasım ayında denize girdi! Zeynep Sever Demirel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti AA Washington muhabirinden 22:08 AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir
DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı 21:27 DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap 20:36 Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki 19:29 Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? 18:36 Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? 16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?

Son Dakika Haberleri
22:42 Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri
22:35 5 şiddetindeki depremden sonra Düzce bir kez daha sallandı! Halk artık evlerine giremiyor
22:34 Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek
22:33 Volkan Demirel'in eşi Kasım ayında denize girdi! Zeynep Sever Demirel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti
22:07 AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir
21:58 Geldiği gibi gidebilir! Fenerbahçe sezon başında renklerine bağladığı Crespo'ya kulüp arıyor
21:41 Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu
21:14 Umudumuzu hiç bir zaman kaybetmedik! İşte Bizim Çocuklar'ın play-off yolculuğu
21:12 Merakla bekleniyordu! The Matrix Resurrections'un resmi posteri yayınlandı
20:49 İspanyol gazetecinin İstanbul Sözleşmesi sorusuna Erdoğan'dan cevap: Gündemimizden çıkardık
Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
22:43
Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek         
22:34
Yükünü boşaltan kamyon uçuruma yuvarlandı, 2 işçi feci şekilde can verdi Yükünü boşaltan kamyon uçuruma yuvarlandı, 2 işçi feci şekilde can verdi         
22:10
Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu         
21:42
Cumhurbaşkanı topu Meclis'e atmıştı! 50+1 tartışmasına AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ilk açıklama Cumhurbaşkanı topu Meclis'e atmıştı! 50+1 tartışmasına AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ilk açıklama         
21:16
Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş         
20:13
Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı         
18:56
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 23:05:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Terörden aranan eski başkan ve iş adamı gözaltında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement