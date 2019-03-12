Son Dakika Haberleri: Sınırda Yakalanan Fetö'cü Eski Polisler Tutuklandı

Sınırda Yakalanan Fetö'cü Eski Polisler Tutuklandı

1 saat önce

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini askeri yasak bölgede yakaladı.

Sınırda Yakalanan Fetö'cü Eski Polisler Tutuklandı, System.String[]
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, Yunanistan'a kaçma girişimindeki 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini askeri yasak bölgede yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İpsala Sarıcaali köyü askeri yasak bölgede devriye görevini yapan "Hudut Kartalları" olarak da anılan askerler Yunanistan'a kaçma girişimindeki iki kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.Ş'nin (44) Bayburt Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görevliyken KHK kapsamında ihraç edildiği, hakkında Bayburt Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan devam eden dosyası bulunduğu, B.Y'nin (44) ise Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görevli iken ihraç edildiği, hakkında Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen H.Ş. ve B.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Hudut Kartalları, Piyade, Yunanistan, Güncel
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