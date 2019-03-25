Sınırda Yakalanan Fetö/pdy Firarisi Şüpheli Tutuklandı
10 dakika önce
Edirne'den yurt dışına kaçma çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne
'den yurt dışına kaçma çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) firarisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Savcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranan S.D (27), Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente getirilen S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
S.D savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:56 Kaynak: AA
Edirne'ye Balkanlardan Alışveriş Akını
Hamsi Tahtını Sardalyeye Bıraktı
Son Dakika! İsrail Gazze'deki Hamas Hedeflerini vuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi