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Sınırda yakalanan FETÖ sanığı emekli general itiraz üzerine yeniden tutuklandı - Son Dakika

Sınırda yakalanan FETÖ sanığı emekli general itiraz üzerine yeniden tutuklandı

15.12.2021 16:13
Sınırda yakalanan FETÖ sanığı emekli general itiraz üzerine yeniden tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine, dün tahliye edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz yeniden tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine, dün tahliye edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz yeniden tutuklandı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada, yaklaşık 9 aydır tutuklu olan Cankıymaz adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Başsavcılık, bu kararın kaldırılması için aynı mahkemeye itirazda bulunuldu.

Dilekçede, sanığın daha önce kaçma girişiminde bulunduğu, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtilerek Cankıymaz'ın yeniden tutuklanması istendi.

Talebi yerinde görmeyen mahkeme, nihai kararı vermesi için itiraz dilekçesini ve dava dosyasını Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İtiraz talebini duruşmalı gören mahkeme, sanığın daha önce yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı, bu nedenle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Cankıymaz'ın tutuklanmasına karar verdi.

Sınırda yakalanmıştı

İddianameye göre, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Nuri Cankıymaz'ın da arasında bulunduğu 5 kişi, 25 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanmıştı.

Edirne'de yakalandığında üzerinde sahte kimlik bulunan Cankıymaz hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından dava açılmıştı.

Savunmasında yurt dışına çıkmak için Edirne'ye geçtiğini kabul eden Cankıymaz, "2015'te emekli olduktan sonra sabit bir adreste yaşadım. Darbe girişiminden sonra evime baskın yapıldı. Ben de gerçekler ortaya çıkana kadar yurt dışında bekleyecektim. Daha önceki yıllarda gezi amaçlı çeşitli ülkelere seyahat ettim. Kaçacak olsaydım eğer, geri dönmezdim." ifadelerini kullanmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahkeme, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sınırda yakalanan FETÖ sanığı emekli general itiraz üzerine yeniden tutuklandı - Son Dakika


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