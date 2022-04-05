Sınırda yakalanan FETÖ sanığı emekli general adli kontrolle tahliye edildi - Son Dakika
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Sınırda yakalanan FETÖ sanığı emekli general adli kontrolle tahliye edildi

05.04.2022 11:38
Sınırda yakalanan FETÖ sanığı emekli general adli kontrolle tahliye edildi

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılandığı davada tahliye edildi.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılandığı davada tahliye edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Cankıymaz, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cankıymaz, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğine dair tespiti reddettiğini ve kendisini aradığı belirlenen kişileri tanımadığını öne sürdü.

Uzun süredir tutuklu olduğunu belirten Cankıymaz, tahliyesini istedi.

Cankıymaz'ın avukatı da müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürerek, tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme başkanı, oy çokluğuyla sanığın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verildiğini bildirdi.

Duruşmaya 22 Haziran'da devam edilecek.

Daha önce de tahliye edilmiş, itiraz üzerine yeniden tutuklanmıştı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Nuri Cankıymaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, 25 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

İşlemlerin ardından Ankara'ya getirilen Cankıymaz hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından dava açılmıştı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2021'deki celsede Cankıymaz'ı tahliye etmiş, başsavcılığın itirazı üzerine sanık ertesi gün tutuklanmıştı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Ankara, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sınırda yakalanan FETÖ sanığı emekli general adli kontrolle tahliye edildi - Son Dakika


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