Son Dakika Haberleri: Sınırda Yakalanan Fetö Şüphelisi Çift Tutuklandı

Sınırda Yakalanan Fetö Şüphelisi Çift Tutuklandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığındayken hudut karakolu askerlerince yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi N.G. (38) ve eşi S.G. (35), tutuklandı.

Sınırda Yakalanan Fetö Şüphelisi Çift Tutuklandı, System.String[]
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığındayken hudut karakolu askerlerince yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi N.G. (38) ve eşi S.G. (35), tutuklandı.

Meriç ilçesine bağlı Karayusuf köyünde devriye görevi yapan Korgeneral Ahmet Başyurt Hudut Karakolu askerleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i kadın, 3'ü çocuk 5 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Yakalanan şüphelilerin, 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan çeşitli mahkemelerde açık dosyaları bulunan N.G. ve eşi S.G. ile çocukları A.A.G. (1), E.G. (9) ve S.G. (12) oldukları belirlendi.

Çocuklardan E.G. ve S.G., Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G. ve S.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Anne S.G., bebeği A.A.G. ile birlikte cezaevine konuldu. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:12 Kaynak: DHA

Meriç, Yunanistan, Edirne, Güncel
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