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Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı - Son Dakika

Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

01.02.2022 14:35
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay N.Ç., tutuklandı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay N.Ç., tutuklandı.

Güvenlik güçleri, İpsala'da 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski yarbay N.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı. N.Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Hisarcık, İpsala, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi eski yarbay tutuklandı - Son Dakika
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