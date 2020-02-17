Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi kadın, tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi kadın, tutuklandı - Son Dakika

Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi kadın, tutuklandı

7 saat önce

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan S.Ö.'nün 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi kadın, tutuklandı, System.String[]

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan S.Ö.'nün 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşaköy'deki 2'nci derece askeri yasak bölgede şüphe üzerine takibe alınan araçtan bir kadının indirildiğini gördü. Araç bir süre sonra İpsala Dörtyol mevkiinde durduruldu. Jandarma, sürücü M.K. ile araçtan indirilen S.Ö. adlı kadını yakalayarak, gözaltına aldı. S.Ö'nün yapılan GBT sorgulamasında 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ö. tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Yunanistan, Jandarma, İpsala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti Kendisini döven oğlunu tabancayla öldürdü

Son Dakika Haberleri
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı
23:20 Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 00:33:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi kadın, tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]