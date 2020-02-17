Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi kadın, tutuklandı - Son Dakika

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan S.Ö.'nün 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşaköy'deki 2'nci derece askeri yasak bölgede şüphe üzerine takibe alınan araçtan bir kadının indirildiğini gördü. Araç bir süre sonra İpsala Dörtyol mevkiinde durduruldu. Jandarma, sürücü M.K. ile araçtan indirilen S.Ö. adlı kadını yakalayarak, gözaltına aldı. S.Ö'nün yapılan GBT sorgulamasında 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ö. tutuklanarak, cezaevine konuldu.