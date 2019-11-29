Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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EDİRNE'nin Havsa ilçesinde, Yunanistan'a yasa dışı geçiş hazırlığındayken, jandarma ekiplerince gözaltına alınan FETÖ şüphelisi S.Ö., mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:52 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Havsa ilçesinde, Yunanistan'a yasa dışı geçiş hazırlığındayken, jandarma ekiplerince gözaltına alınan FETÖ şüphelisi S.Ö., mahkemece tutuklandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa'ya bağlı Kuzucu köyünde yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkış hazırlığındaki kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin, yapılan GBT sorgusunda, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan S.Ö. olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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