Son Dakika Haberleri: Sınırda yakalanan FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi tutuklandı
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Sınırda yakalanan FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi tutuklandı

8 saat önce

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla gittikleri Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanarak, geri itildikten sonra jandarma ve hudut karakolu askerlerince sınırda yakalanan, 2'si FETÖ/PDY ve 1'i PKK/KCK şüphelisi 3 kişi, mahkemece tutuklandı.

Sınırda yakalanan FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi tutuklandı, System.String[]
EDİRNE'de, yasa dışı yollarla gittikleri Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanarak, geri itildikten sonra jandarma ve hudut karakolu askerlerince sınırda yakalanan, 2'si FETÖ/PDY ve 1'i PKK/KCK şüphelisi 3 kişi, mahkemece tutuklandı.
Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde hudut karakolu askerlerince askeri yasak bölgede 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Yasa dışı yollarla gittikleri Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanıp, geri gönderildikleri anlaşılan şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan M.R. ve N.Ç. ile PKK/KCK şüphelisi Y.G. olduğu belirlendi. Y.G., işlemlerinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen M.R. ve N.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Meriç ilçesine bağlı Kurdu köyünde ise jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 1 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Sorguda şüphelinin, yasa dışı yollarla çıktığı Yunanistan'da yakalanarak, Türkiye'ye geri gönderilen ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan C.İ. olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen C.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:04 Kaynak: DHA
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