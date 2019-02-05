Sınırda Yakalanan Köpeklerin "Yediemini" Oldu

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Edirne Temsilcisi Veteriner Kemal Çokal, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulurken yakalanan 20 yavru köpeğin yedieminliğini üstlendiğini söyledi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Edirne Temsilcisi Veteriner Kemal Çokal, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulurken yakalanan 20 yavru köpeğin yedieminliğini üstlendiğini söyledi.



Çin aslanı, pug, pincher, French bulldog cinsi köpekler, gönüllülük esasına göre sahiplendirilecek.



Tasfiye süresince yavru köpeklere yedieminlik yapan Çokal, bakanlık ve HAYTAP arasında imzalanan protokol sayesinde kaçak yollarla yurda sokulmak istenen hayvanların rant kapısı olmaktan çıktığını söyledi.



Köpeklerin düzenli olarak muayenelerini yapan Çokal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçak yollarla yurda sokulan hayvanların sahiplendirilecek olmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.



Köpeklerin hayvansevelerin gözetiminde büyüyeceğini ifade eden Çokal, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 40 gün önce Kapıkule Sınır Kapısı'nda 20 köpeğin yakalandığı yönünde bize bilgi geldi. Biz de federasyon olarak gidip hayvanları sahiplendik. Resmi işlemlerin ardından karantina süreci başlatıldı. Bu sürecin ardından tasfiyesini bekliyoruz. Bundan sonra bu köpekler satılmayacak. Yapılan protokol kapsamında bu hayvanlar federasyon tarafından gönüllülük esasına göre gerekli şartları yerine getiren hayvanseverlere sahiplendirilecek. Bu köpeklerin yedieminliğini ben üstlendim. Gerekli tedavilerini yaptık. Bundan sonra yakalanacak her hayvanın bakımı da bu şekilde devam edecek.



Bundan sonra petshoplar köpek üretip, satamayacak. Buradan bu hayvanları meta olarak görüp, kaçakçılığını yapmaya çalışan kişilere sesleniyorum. Artık kimse bu işe bulaşmasın. Yakalanan köpekler artık satılmayacak, gerçek hayvanseverlerin ellerinde olacak."



Evcil hayvanlar için örnek protokol



Ticaret Bakanlığınca, kaçakçılıkla mücadele ve hayvan haklarının korunması kapsamında gümrüklerden kaçak yollarla ülkeye sokulan evcil hayvanların ticarete konu edilmeyecek şekilde tasfiye edilmeleri ve hayvan refahının sağlanması amacıyla HAYTAP ile imzalanan protokolle, söz konusu hayvanlar ihale yoluyla satılmaksızın HAYTAP temsilcilerine teslim edilecek.



Protokol kapsamında, el konulan evcil hayvanların teslim alınmaları, muhafazaları ve bakımları Bakanlık denetiminde HAYTAP sorumluluğunda yürütülecek.





Evcil hayvanlar, HAYTAP'a özel yolla tasfiye edilecek. HAYTAP'ın, bu hayvanları bedel veya hizmet karşılığında olmaksızın sahiplendirerek yapılan işlemlerin sonuçlarını Bakanlığa bildirmesi gerekecek.

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