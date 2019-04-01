Sınırda Yakalanan PKK Şüphelisi Tutuklandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçış hazırlığında olan ve sınır birliği askerlerince yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi H.S. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçış hazırlığında olan ve sınır birliği askerlerince yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi H.S. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde devriye görevi yapan sınır birliği ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 1 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen kişinin, 'PKK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan H.S. olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. - Edirne

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Keşan'da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla AK Partili Aday Kazandı

Fenerbahçe'de Çok Eleştirilen Slimani'ye Sürpriz Talip

Uğur Dündar Depremi! "Haksızlığa Karşı Çıkıyorum" Deyip İstifa Etti

CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı