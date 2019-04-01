Sınırda Yakalanan PKK Şüphelisi Tutuklandı
12 dakika önce
EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçış hazırlığında olan ve sınır birliği askerlerince yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi H.S. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçış hazırlığında olan ve sınır birliği askerlerince yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi H.S. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde devriye görevi yapan sınır birliği ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 1 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen kişinin, 'PKK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan H.S. olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. - Edirne
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:03 Kaynak: DHA
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