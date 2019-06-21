Son Dakika Haberleri: Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
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Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yaparken, hudut karakolunda görevli askerlerce yakalanan PKK şüphelisi Ş.A., tutuklandı.

Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı, System.String[]
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitme hazırlığı yaparken, hudut karakolunda görevli askerlerce yakalanan PKK şüphelisi Ş.A., tutuklandı.
İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki hudut karakolu askerleri, askeri yasak bölgede 1 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı.  Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin yapılan GBT sorgusunda 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan Ş.A. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A., mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:16 Kaynak: DHA
Yunanistan, İpsala, Edirne, PKK, Güncel
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