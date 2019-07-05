Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
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EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasadışı yollarla çıktığı Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan ve hudut karakolu askerlerince yakalanan PKK şüphelisi İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:14 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin İpsala
ilçesinde yasadışı yollarla çıktığı Yunanistan
'dan Türkiye
'ye giriş yapan ve hudut karakolu askerlerince yakalanan PKK
şüphelisi İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu
beldesinde görevli hudut karakolu askerleri askeri yasak bölge içerisinde 1 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma
ekiplerine teslim edilen şüphelinin sorgusunda, yasadışı yollarla çıktığı Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan ve terör örgütü PKK ile bağlantısı bulunan İ.K. olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
- Edirne
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