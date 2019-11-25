Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de, jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçış hazırlığındayken yakalanarak, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köşen köyündeki TEM Gişeler Mevkii'nde durdurdukları araçta bulunan şüphelinin yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığını ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olduğunu belirledi. Gözaltına alınan B.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.