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Sınırda yakalanan Türkmenistan uyruklu FETÖ üyeliğinden tutuklandı
6 saat önce
Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Türkmenistan uyruklu kişi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:18 Kaynak: AA
Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Türkmenistan uyruklu kişi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan tutuklandı.
Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapma girişimindeyken Şehit Astsubay Önder Yağmur Piyade Hudut Karakolu devriyesince 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan Türkmenistan uyruklu K.İ.M'in FETÖ üyesi olduğu tespit edildi.
Aranması olduğu belirlenen K.İ.M, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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