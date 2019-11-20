Son Dakika Haberleri: Sınırda yakalanan Türkmenistan uyruklu FETÖ üyeliğinden tutuklandı
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Sınırda yakalanan Türkmenistan uyruklu FETÖ üyeliğinden tutuklandı

6 saat önce

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Türkmenistan uyruklu kişi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan tutuklandı.

Sınırda yakalanan Türkmenistan uyruklu FETÖ üyeliğinden tutuklandı, System.String[]

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Türkmenistan uyruklu kişi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan tutuklandı.


Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapma girişimindeyken Şehit Astsubay Önder Yağmur Piyade Hudut Karakolu devriyesince 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan Türkmenistan uyruklu K.İ.M'in FETÖ üyesi olduğu tespit edildi.

Aranması olduğu belirlenen K.İ.M, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkmenistan, Yunanistan, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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