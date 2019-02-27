Son Dakika Haberleri: Sınırda Yakalanınca 'Göçmenim' Diyen PKK Şüphelisi Tutuklandı

Sınırda Yakalanınca 'Göçmenim' Diyen PKK Şüphelisi Tutuklandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan ve kendisini 'Irak uyruklu Fatıma Ahmed' olarak tanıtan PKK şüphelisi Filiz Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sınırda Yakalanınca 'Göçmenim' Diyen PKK Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan ve kendisini 'Irak uyruklu Fatıma Ahmed' olarak tanıtan PKK şüphelisi Filiz Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meriç ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken askeri yasak bölgede yakalanan kadın, görevlilere kendisini 'Irak uyruklu Fatıma Ahmed' olarak tanıtıp, göçmen olduğunu söyledi.  Edirne İl Göç İdaresi'ne gönderilen kadından şüphelenen göç uzmanları ile tercümanlar, detaylı mülakat ve parmak izi kontrolü yaptı. Yapılan incelemede kadının Türk vatandaşı F.Z. olduğu ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yurtdışı yasağı bulunduğu belirlendi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan bir haber ajansında çalıştığı tespit edilen terör örgütü PKK şüphelisi jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi. Filiz Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:30 Kaynak: DHA

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