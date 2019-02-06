Son Dakika Haberleri: Sınırda Yüklü Miktarda Patlayıcı Ele Geçirildi

Sınırda Yüklü Miktarda Patlayıcı Ele Geçirildi

42 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında toprağa gömülü halde yüklü miktarda patlayıcı ve bu patlayıcıyı harekete geçirmek için kullanılan çok sayıda düzenek ele geçirildi.

Sınırda Yüklü Miktarda Patlayıcı Ele Geçirildi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suriye sınırında toprağa gömülü halde yüklü miktarda patlayıcı ve bu patlayıcıyı harekete geçirmek için kullanılan çok sayıda düzenek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbarat teşkilatıyla koordineli bir şekilde, PKK/YPG terör örgütünün yapması muhtemel eylemleri engellemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığının da talimatıyla Ceylanpınar'ın Suriye sınır hattında alan araması yaptı. Yapılan aramada sazlık alanda toprağa gömülü halde 65 kilogram RDX/PETN plastik patlayıcı madde, bu patlayıcıları harekete geçirmek üzere hazırlanmış 6 adet zaman ayarlı elektronik devre, 5 adet verici, 9 adet alıcı devre, 21 adet elektrikli kapsül ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:03 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP'li Başkan Adayı, Seçim Bürosu Açılışında Gözaltına Alındı İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı

ABD İstihbarat Raporunda Dikkat Çeken Türkiye Detayı: İlişkiler Zora Giriyor Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 16:45:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınırda Yüklü Miktarda Patlayıcı Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]