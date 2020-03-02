Sınırda Yunan askerinin vurduğu göçmen öldü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınırda Yunan askerinin vurduğu göçmen öldü (2) - Son Dakika

Sınırda Yunan askerinin vurduğu göçmen öldü (2)

6 saat önce

OLAY ÖNCESİ YUNAN ASKERLERİ ŞİDDET UYGULAMIŞEdirne üzerinden sınırı geçmeye çalışırken Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurulup öldürülen Suriye uyruklu Ahmed Ebu İmad'in yanındaki arkadaşları, Yunan güvenlik güçlerinin silah kullanmadan önce kendilerini darbettiğini söyledi.

Sınırda Yunan askerinin vurduğu göçmen öldü (2), System.String[]

OLAY ÖNCESİ YUNAN ASKERLERİ ŞİDDET UYGULAMIŞ

Edirne üzerinden sınırı geçmeye çalışırken Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurulup öldürülen Suriye uyruklu Ahmed Ebu İmad'in yanındaki arkadaşları, Yunan güvenlik güçlerinin silah kullanmadan önce kendilerini darbettiğini söyledi. İmad'a ön otopsi yapıldı.

Burçak BOZKUŞ- Osman BAKIR/EDİRNE, -


Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:27 Kaynak: DHA
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