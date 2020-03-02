Sınırda Yunan askerinin vurduğu göçmenin öldüğü iddiası - Son Dakika

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Sınırda Yunan askerinin vurduğu göçmenin öldüğü iddiası
6 saat önce
EDİRNE'nin İpsala ilçesinden bu sabah Yunanistan sınırını geçmeye çalışan göçmenlere ateş açılması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:50 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin İpsala ilçesinden bu sabah Yunanistan sınırını geçmeye çalışan göçmenlere ateş açılması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.
Edirne'nin İpsala ilçesinden bu sabah Yunanistan sınırını geçmek isteyen göçmenlere iddiaya göre, Yunan askerleri ateş açtı. Askerlerin önce, önce havaya ardında da göçmenlerin üzerlerine ateş açtığı öne sürüldü. Bu sırada Yunanistan'a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emad adlı göçmen, sırtından vurularak yaralandı. Göçmenlerin Türk sınırına taşıdığı Ahmet Ebu Emad yolda hayatını kaybetti. Ebu Emad'in cansız bedeni, Enez'de hastane morguna kaldırıldı.
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