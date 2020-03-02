Sınırda Yunan askerinin vurduğu göçmenin öldüğü iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınırda Yunan askerinin vurduğu göçmenin öldüğü iddiası - Son Dakika

Sınırda Yunan askerinin vurduğu göçmenin öldüğü iddiası

6 saat önce

EDİRNE'nin İpsala ilçesinden bu sabah Yunanistan sınırını geçmeye çalışan göçmenlere ateş açılması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Sınırda Yunan askerinin vurduğu göçmenin öldüğü iddiası, System.String[]

EDİRNE'nin İpsala ilçesinden bu sabah Yunanistan sınırını geçmeye çalışan göçmenlere ateş açılması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Edirne'nin İpsala ilçesinden bu sabah Yunanistan sınırını geçmek isteyen göçmenlere iddiaya göre, Yunan askerleri ateş açtı. Askerlerin önce, önce havaya ardında da göçmenlerin üzerlerine ateş açtığı öne sürüldü. Bu sırada Yunanistan'a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emad adlı göçmen, sırtından vurularak yaralandı. Göçmenlerin Türk sınırına taşıdığı Ahmet Ebu Emad yolda hayatını kaybetti. Ebu Emad'in cansız bedeni, Enez'de hastane morguna kaldırıldı.


Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:50 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Edirne İpsala'da sınırı geçmeye çalışan göçmen Yunan askerinin ateş açması sonucu öldü
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