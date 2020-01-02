Sınırdaki askerlere elektrik sağlayan hat koptu, görevliler onardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınırdaki askerlere elektrik sağlayan hat koptu, görevliler onardı - Son Dakika

Sınırdaki askerlere elektrik sağlayan hat koptu, görevliler onardı

6 saat önce

Dicle Elektrik, kış şartlarının hüküm sürmeye başladığı Şırnak'ın Uludere ilçesinde sivil halk gibi askeri birliklerin de elektriksiz kalmaması için olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışına rağmen bakım ve onarım çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

Sınırdaki askerlere elektrik sağlayan hat koptu, görevliler onardı, System.String[]

Dicle Elektrik, kış şartlarının hüküm sürmeye başladığı Şırnak'ın Uludere ilçesinde sivil halk gibi askeri birliklerin de elektriksiz kalmaması için olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışına rağmen bakım ve onarım çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.


Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Irak sınırında bulunan Şırnak'ın Uludere ilçesi yakınlarındaki Andaç taburuna bağlı Kureyşin Askeri Üssü bölgesine elektrik sağlayan enerji nakil hattı koptu. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Ortaköy mevkiindeki yaklaşık 2000 rakımlı üs bölgesine ulaşmak için yola çıkan Dicle Elektrik ekibi, arazi araçlarıyla karla kaplı yolları aşamadı. Bunun üzerine diğer kurumlardan yolu açması için iş makinesi istendi. Dicle Elektrik arıza onarım ve bakım ekibi, askeri araçların yardımı ile güç de olsa kopan hattın bulunduğu yere ulaşmayı başardı. Görevliler, 2 metrelik karda da bir süre yürüyerek direklerin bulunduğu yere gitti ve kopan hattı yenileyerek askeri birliğe yeniden enerji verdi. - ŞIRNAK

Uludere, Şırnak, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:32 Kaynak: İHA
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