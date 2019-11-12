Sınırdaki askerlere mektup ve hediye gönderdiler

Çaycuma ilçesi Müftülüğüne bağlı, Filyos beldesi Kur'an Kursu 4-6 yaş öğrencileri sınırda görev yapan askerlere mektup ve hediye gönderdi.

Filyos beldesi Kur'an Kursu öğreticisi Ümmühani Güven'in idaresinde hazırlanan hediyeleri, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar'a teslim etti.

Hazırlanan hediyeler arasında, Filyos beldesi Zübeyde Hanım İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Fatıma Gürbüz'ün doğa tasarım tablosu da yer aldı.

İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, hediyeleri emin ellere teslim ettiklerini belirterek, "4-6 yaş Kur'an kursu olarak sınırda görev yapan çok kıymetli evlatlarımıza, askerlerimize bir nebze doping olsun diye, Anadolu'muzun en icra köşesinden Çaycuma'dan hem mektup gönderiyoruz hem de sembolik değeri küçük olan kendi büyük olan bir hediye gönderiyoruz." dedi.

Üsteğmen Bayram Dündar, teslim aldıkları hediyeleri en kısa sürede göndereceklerini kaydetti.